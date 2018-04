Un nouveau centre d'art numérique ouvre ses portes à Paris avec une exposition immersive Klimt/Schiele

Une ancienne fonderie du 11e arrondissement de la capitale a été reconvertie en centre d'art numérique flambant neuf, accueillant cette semaine, pour son ouverture, une exposition immersive consacrée à Gustav Klimt et Egon Schiele.

Équipé de 140 projecteurs vidéo et d'un système sonore, l'Atelier des Lumières comprend 3.300 m2 d'espace d'exposition multimédia, sous dix mètres de plafond, intégrant des éléments de cette ancienne fonderie de fer, comme la cheminée, la tour de séchage et la citerne.

Lors de l'ouverture du lieu, le 13 avril, les visiteurs seront plongés dans l'oeuvre de Klimt et Schiele, à l'occasion du centenaire de la mort des deux peintres. Klimt sera présenté par l'intermédiaire de ses oeuvres les plus fameuses, notamment les portraits et paysages de sa "période dorée".

Dans une première séquence consacrée à la Vienne néoclassique, les visiteurs seront entourés par des projections sur les murs de la structure du Kunsthistorisches Museum, le musée d'art historique de la capitale autrichienne, et ils pourront admirer son architecture, sa décoration, ses fresques et peintures néoclassiques.

Les séquences suivantes de l'exposition permettront aux badauds de découvrir les façades des immeubles viennois, avant d'en apprendre plus sur l'utilisation de l'or par Klimt. Seront ainsi projetées sur les murs immenses de l'Atelier les volutes dorées de son célèbre "Arbre de vie". Sa vision de la nature sera également explorée, avec la visite virtuelle d'une forêt de troncs d'arbre alignés. Par la suite, les silhouettes des peintures d'Egon Schiele danseront sur les murs de l'Atelier.

Cette exposition son et lumière promet d'aller au-delà de l'oeuvre des deux peintres pour faire voyager les visiteurs à travers 100 ans de peinture viennoise.

L'exposition se déroule du 13 avril au 11 novembre.



AFP