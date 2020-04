Un cahier d'oeuvres à colorier mis en ligne par le MoMA new-yorkais

Les coloriages de Louise Lawler, proposés gratuitement sur le site du Museum of Modern Art à New York, reprennent les dessins en noir et blanc de l'artiste, qui revisitent eux-mêmes les célèbres clichés de la photographe américaine.

pour télécharger le livre de coloriage

Ce nouveau projet de la photographe Louise Lawler, qui intervient alors que musées et institutions culturelles du monde entier ont fermé leurs portes au public dans le contexte de la pandémie de Covid-19, est né d'une collaboration avec l'illustrateur canadien de livres pour enfants Jon Buller.

On retrouve sur ces dessins des œuvres de Lucio Fontana, On Kawara, John Baldessari et Jeff Koons, puisque les photographies de Louise Lawler s'intéressent toujours à la manière dont les œuvres sont mises en scène dans les musées, les collections privées, les galeries et les maisons d'enchères.

plus d'infos sur le site du Museum of Modern Art

Certains de ces clichés ont été exposés en versions extra-large à l'occasion d'une exposition intitulée "WHY PICTURES NOW" et organisée au MoMA en 2017 par Roxana Marcoci et Kelly Sidley.

Lawler s'intéresse particulièrement à la manière dont l'art est capable de toucher un public bien au-delà du système des musées et des galeries et dont il contribue à la transformation créative personnelle de façon ludique. Le MoMA encourage d'ailleurs la publication des images coloriées sur les réseaux sociaux, accompagnées du hashtag #DrawingwithMoMA.

Au mois de mars déjà, la New York Academy of Medicine avait invité les bibliothèques et les institutions culturelles du monde entier à mettre en ligne des dessins à colorer élaborés à partir de leurs collections.

Plus de 100 organismes ont pris part cette année à l'initiative "Color Our Collections", notamment le Jardin botanique de New York, le Smithsonian, l'Université de Melbourne et la Washington State Library. Une collection internationale de pdfs à imprimer et à colorier.