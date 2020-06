Trois nouveautés cet été pour le musée interactif MUDIA

1) Un chef-d’œuvre signé Toulouse-Lautrec

Cette nouvelle saison touristique est inaugurée de manière très exclusive avec l’arrivée d’une œuvre majeure dans ses collections : Portrait d’une jeune femme d’Henri de Toulouse-Lautrec. Ce chef-d’œuvre sera intégré au parcours du MUDIA. Un trésor de plus à découvrir parmi cette collection d’œuvres toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, dès le 4 juillet prochain.

2) Un catalogue

Cet été, le catalogue illustré décrivant l’ensemble de la collection du MUDIA sera disponible. Ce "beau livre", excellent support scientifique, viendra compléter la visite interactive et ludique.

3) S’amuser encore et toujours avec un jeu inédit

Au MUDIA, on découvre l’art et on apprend par le jeu. Durant tout l’été, le MUDIA offrira à ses visiteurs la possibilité de jouer à un jeu inédit alliant la toile de Toulouse Lautrec et le village de Redu, son patrimoine, ses librairies, ses restaurants, ses cafés, ses boutiques et artisans et ses ruelles pittoresques. D’autre part, le visiteur aura l’occasion d’étendre sa balade à la campagne environnante, vallonnée et verdoyante.