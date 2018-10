Théodore van Loon, caravagesque

Théodore van Loon né en 1581/82 est un des premiers peintres des Pays-Bas méridionaux à être influencé par l’art du Caravage. Ce maître bruxellois contemporain de Rubens fait plusieurs séjours à Rome. Il s’inspire des artistes italiens pour développer un style baroque puissant. Les personnages majestueux, grandeur nature, façonnés par un clair-obscur franc se détachent d’un fond sombre. L’artiste honore les commandes de la cour des archiducs Albert et Isabelle et des églises importantes des Pays-Bas méridionaux. Il exécute des scènes religieuses. Il s’en dégage un sentiment d’humilité et de tendresse.

La peinture dévotionnelle de Théodore van Loon sert les intérêts de la contre-réforme. Le réalisme des personnages et des ornements apparente le caravagesque créateur à l’art des peintres du Nord.