Le Musée Wellington de Waterloo présente "The road to Dunkirk", une exposition temporaire qui retrace l’Opération Dynamo de mai 1940, qui permit l’évacuation des troupes anglaises à Dunkerque face à l’armée allemande.

Revivez cet épisode de la Seconde Guerre mondiale à travers des objets et des uniformes exposés. Vous serez projeté dans ce pan important de notre histoire contemporaine.

Pour plus d’informations sur l’exposition "The road to Dunkirk"