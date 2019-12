"Sous terre" : une exposition consacrée à l’univers étonnant du monde souterrain

Des égouts aux fondations de nos maisons ; des matériaux de construction au métro ; des tranchées de la résistance aux conduites d’eaux et d’électricités ; des caves aux cimetières ; en passant pas les taupes, vers de terre et autres petites bestioles ; vous saurez tout, tout, tout sur l’univers étonnant du monde souterrain avec l’exposition " Sous terre dans la ville " !

Si la géologie vous branche, ou si la curiosité de savoir ce qui se passe sous vos pieds vous titille, foncez !

En revanche, si les longues expositions remplies d’informations ont tendance à vous gaver, passez votre chemin (et allez plutôt visiter "Le récit de Gand", dans le bâtiment d’à côté) ! L’exposition est dense et sérieuse, et n’est pas traduite en français - ce qui disqualifie les enfants et oblige les non-bilingues à sans cesse consulter le guide FR distribué à l’entrée. Dommage, le thème avait pourtant un chouette potentiel.