Six initiatives créatives bruxelloises récompensées par un "visit.brussels Award"

Six initiatives créatives bruxelloises ont été couronnées d'un 'visit.brussels Awards' mardi soir, a fait part visit.brussels à l'issue de la cérémonie de remise de prix sur la terrasse et dans le restaurant Albert de la Bibliothèque Royale de Belgique.

L'exposition de photographie belge contemporaine dans l'espace public doublée d'un livre, "EXI(S)T, Parcours Photographique dans Bruxelles (dé)confinée" , par La Fabrique des Regards , a été primée dans la catégorie "Audacious New Project 2020" .

L'exposition ".be modern" au Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique a été sélectionnée dans la catégorie " Best creative alternative 2020 ".

" Park Poétik ", événement gratuit et durable dans les espaces publics des communes de Saint-Gilles et de Forest , a été récompensé dans la catégorie " Co-creation 2020 ".

Le projet "Circus in the City, le Cirque réveille la Ville" par l'Espace Catastrophe, soit 29 artistes circassiens qui ont investi les vitrines de sept bistrots fermés dans sept communes bruxelloises lors du second confinement, a été mis à l'honneur dans la catégorie "Brussels on stage 2020".

