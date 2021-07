Septante ans après sa création, la biennale de São Paulo se réinvente… en podcast

La biennale de São Paulo fête son 70e anniversaire en grande pompe. La manifestation artistique célèbre sa riche histoire à travers une série d’initiatives numériques, dont un podcast. On y découvre les coulisses de la deuxième plus ancienne exposition d’art internationale, après la Biennale de Venise. Pour le premier épisode de "Bienal, 70 anos", la Fundação Bienal de São Paulo revient sur les origines de la biennale de São Paulo et le rôle qu’y a joué Ciccillo Matarazzo. L’industriel italo-brésilien a utilisé sa fortune familiale pour financer la scène culturelle de São Paulo, et a inauguré la première édition de la manifestation artistique en 1951. Plus de 8,5 millions d’amateurs d’art ont depuis participé à l’événement annuel. Chacun des huit premiers épisodes de "Bienal, 70 anos" se concentreront sur une décennie précise entre 1950 et 2021, tandis que les deux derniers du podcast proposeront du contenu bonus. Ils seront tous présentés par l’actrice et cinéaste brésilienne Marina Person, et dotés d’une bande sonore de Fernando Cespedes. Les auditeurs pourront y découvrir des entretiens avec des grands noms de l’art contemporain comme Ivo Mesquita, Agnaldo Farias, Claudio Tozzi, Aracy Amaral et Sheila Leirner. Au cours des sept dernières décennies, la biennale de São Paulo a contribué à faire connaître des artistes brésiliens comme Lygia Pape, Hélio Oiticica et Lygia Clark.

Honorer un héritage divers

"Le 70e anniversaire de la biennale de São Paulo est l’occasion de célébrer toute la culture brésilienne. La tenue de la première biennale en 1951 a changé à jamais la relation du Brésil avec l’art contemporain et avec le circuit international. Aujourd’hui, 70 ans plus tard, nous voulons honorer cet héritage, en consolidant et en diffusant cette mémoire auprès du public, tant auprès des amateurs d’art déjà familiarisés avec cette histoire que de ceux qui veulent en savoir plus sur la biennale", déclare José Olympio da Veiga Pereira, président de la Fundação Bienal de São Paulo.