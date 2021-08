Rétrospective Magritte au Musée national Thyssen-Bornemisza à Madrid

Le prestigieux Musée Thyssen-Bornemisza de Madrid, en Espagne, va accueillir, du 14 septembre au 30 janvier, une rétrospective de l’œuvre de René Magritte (1898-1967), incontestablement l’une des figures de proue du mouvement surréaliste et de la scène artistique belge et mondiale.

Sur le thème "La Machine Magritte", cette exposition vise à souligner certains aspects répétitifs et les multiples combinaisons qui fourmillent dans le travail artistique du peintre belge, y compris ses thèmes obsessionnels exprimés toutefois de manières fort diverses.

Plus d’infos sur le site officiel du Musée

La rétrospective est composée de 95 toiles prêtées par des institutions muséales, des galeries et des collectionneurs privés. Elle bénéficie aussi du soutien de la Fondation Magritte et de son président Charly Herscovici. Le public pourra également découvrir une sélection de photographies et de films amateurs réalisés par l’artiste. Le commissaire de ce volet de l’exposition est Xavier Canonne, directeur du Musée de la Photographie de Charleroi.

Selon des estimations récentes, René Magritte a réalisé entre 1000 et 1500 peintures.

Lire aussi : Une toile de Magritte pour la première fois aux enchères en plus de 50 ans

Après son passage à Madrid, l’exposition sera présentée au CaixaForum de Barcelone du 24 février au 5 juin.