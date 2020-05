Retour au musée à partir du 18 mai !

Le 18 mai la Belgique entrera dans la phase 2 du déconfinement. Lors de la conférence de presse du Conseil national de Sécurité du 13 mai, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé la réouverture des musées sous certaines conditions et donné quelques précisions sur les prochaines étapes pour amorcer le déconfinement tant attendu par le secteur culturel. Un secteur pour lequel la crise du coronavirus a été dévastatrice. Ce sont 93% de pertes de revenus qui sont d’ores et déjà chiffrées.

"Le déconfinement du secteur culturel est difficile par nature. Elle entraîne souvent un brassage de monde pendant une durée plus ou moins longue. La culture joue un rôle essentiel dans notre société. C'est pourquoi ce n'est pas parce que c'est difficile que nous ne devons pas avancer. Nous déposeront un rapport au groupe d'experts (GEES) avant la fin de la semaine pour prévoir le déconfinement progressif du secteur dans les prochains mois. Pour le 18 mai, les musées et les bâtiments historiques pourront rouvrir, à condition de mettre en place une billetterie en ligne et les mesures de distanciation sociale. Les bibliothèques restent ouvertes aux mêmes conditions."

Un musée belge sur deux envisage de rouvrir ses portes dès le 18 mai a annoncé la coopérative museumPASSmusées. Selon une enquête de l'organisation réalisée auprès de plus de cent musées, quatre institutions sur dix veulent rouvrir en Wallonie tandis qu'un tiers l'envisagent à Bruxelles.

La coopérative indique par ailleurs que les détenteurs du pass musées "auront la possibilité de prolonger leur abonnement de la durée de la période de fermeture, ou d'en faire don".