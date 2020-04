Rendez-vous virtuel ce dimanche à la Maison du Peuple de Victor Horta

Elle donne accès à une multitude de points de vue et offre une promenade numérique guidée de différents espaces intérieurs tels que les cages d’escalier, la salle de spectacle du dernier étage, la salle Matteoti et la grande brasserie, ainsi qu’une reconstitution des façades extérieures.

La Maison du Peuple, construite entre 1896 et 1898 pour le Parti ouvrier belge qui voulait disposer d’un vaste lieu de rencontre au centre de la ville, se situait rue Joseph Stevens, au pied du Sablon.

Inaugurée en grande pompe le week-end de Pâques de 1899 en présence de Jean Jaurès, elle est composée au rez-de-chaussée de commerces et d’un grand café. Le premier étage abrite des bureaux. Aux deuxième et troisième étages on trouve des salles de différentes tailles et fonctions. Enfin, au quatrième étage, se trouve la grande salle des fêtes de 300 places, qui accueillait représentations théâtrales et meetings.

Cette œuvre majeure de Victor Horta achève d’asseoir sa réputation.

Pourtant, en 1965, victime de la spéculation immobilière, elle est détruite pour faire place à une tour de bureaux de 26 étages, la Tour Blaton, malgré de nombreuses protestations au niveau international. Elle devient le symbole de la bruxellisation.