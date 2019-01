Rendez-vous au musée un 14 février

Pour la Saint-Valentin, museumPASSmusées propose aux âmes solitaires de gagner un rendez-vous au musée.

A l’occasion de la “fête des amoureux”, cinq musées et institutions se sont alliés à museumPASSmusées pour proposer un rendez-vous culturel à ceux qui souhaitent profiter du 14 février pour faire des rencontres.

Pour la Saint-Valentin, rencontrez quelqu'un qui possède au moins une qualité... il/elle aime les musées.

Le Musée Hergé, le KANAL-Centre Pompidou, le Château de Seneffe, le MAS et le MIM ouvriront leurs portes à 10 gagnants pour une visite palpitante. A défaut de passer une nuit au musée, les élus pourront entamer une discussion autour d’un verre, s’extasier des collections, échanger autour des oeuvres… Une chose est sûre, si les gagnants ne rencontrent pas leur âme soeur ce jour-là, ils pourront au moins profiter d’un lieu agréable et d’une sortie culturelle.

Le Musée Hergé propose un rendez-vous en immersion dans l’univers de Tintin à Louvain-la-Neuve. Le plus célèbre des reporters vous amène à travers le monde pour un parcours incroyable basé sur 24 aventures. Un verre de pétillant vous attendra au Petit Vingtième pour les amateurs de bulles.

Au KANAL-Centre Pompidou, l’ambiance sera plus industrielle puisque l’institution est installée dans une ancienne usine Citroën. En plus d’un espace gigantesque, les oeuvres qui l’habitent proviennent des collections du Centre Pompidou. Une belle expérience à la frontière entre les genres qui finira également avec une boisson.

Le Château de Seneffe propose de vivre la vie de château dans une superbe bâtisse du XVIIIe. Dedans, le musée de l’orfèvrerie qui contient de magnifiques bijoux contemporains signés Bernard François. Au programme également, une balade dans le parc et un chocolat chaud pour se réchauffer.

A Anvers, l’audacieux MAS proposera une vue imprenable sur l’océan et une exposition consacrée au monde animal en plus d’une riche collection d’artefacts dans le dépôt. Pour finir en beauté cette sortie culturelle, un verre de cava et un dessert seront proposés à la fin de la visite.

Le Musée des Instruments de Musique dévoilera aux âmes solitaires ses nombreux instruments installés dans cet écrin art nouveau des plus prestigieux. Le MIM possède une des plus riches collections et vous pourrez découvrir à travers les instruments une partie de l’histoire de la musique et des traditions culturelles. Un verre de cava et une vue imprenable sur Bruxelles attendront les visiteurs au dernier étage.

Pour participer au concours de la Saint-Valentin

Le concours se clôture le 6 février et les gagnants seront avertis 2 jours plus tard.