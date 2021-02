Remontez le temps avec "Mons au temps de Waudru. Itinéraires mérovingiens" dès le 13 février à l’Artothèque de Mons

À partir des collections archéologiques de la Ville de Mons et de prêts émanant d’autres institutions, l’Artothèque vous plonge aux origines de la cité et fait revivre Waudru et ses contemporains à la lumière des dernières recherches historiques et archéologiques.

Sur les pas de Waudru et de son entourage, découvrez comment Mons et sa région se sont développés entre la fin du Ve et du VIIIe siècle.

Dans quel environnement géographique et politique évoluaient-ils ? Quelle était leur vie quotidienne ? Comment s’habillaient-ils ? Où vivaient-ils ? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions au sein de l’exposition.

plus d’infos sur le site officiel de l’expo

A travers un parcours thématique proposant entre autres la confrontation entre des objets archéologiques découverts dans la région et des reconstitutions de costumes portés dans le cadre de la Procession ou confectionnés pour l’occasion, il sera également question d’échanges commerciaux à l’échelle mondiale ou encore de fondation de monastères et d’églises, embryons de nos villes et villages actuels.