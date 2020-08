Quand musique rime avec chocolat

Rassembler musique et chocolat autour d’un même projet, c’est l’idée originale qu’ont eu Choco Story Brussels et la Y House. Le résultat est à découvrir bientôt…

Le monde de la culture se serre les coudes à Bruxelles ! Cet été, la Y-House et Choco Story Brussels ont décidé de s’associer pour soutenir les artistes émergents et leur offrir la possibilité de se produire lors de sessions acoustiques originales en plein cœur du musée du chocolat. "La crise du Covid 19 a amené la culture à se réinventer et mène à des partenariats inédits qui n’auraient sans doute pas vu le jour dans des circonstances plus habituelles. Ce partenariat, c’est aussi l’occasion de montrer le musée autrement." explique la directrice du musée "Choco Story Brussels", Peggy Van Lierde.

Livio, Simone et Constantin sont trois auteurs-compositeurs issus de la Music Academy. Ils suivent actuellement une formation annuelle organisée par la Y-House, qui les accompagne dans la concrétisation de leurs projets musicaux. Grâce au partenariat entre le musée du chocolat et la Y-House, ces artistes ont tous les trois pu se produire dans le musée du chocolat. "On a tous besoin de visibilité, autant les artistes que les musées. Avec la maison de production nous avons réfléchi à ce qu’il était possible de mettre en place et on est venus avec cette idée de sessions acoustiques. Nous avons choisi des musiciens qui n’ont pas encore de notoriété et qui, pour le moment, sont malheureusement privés de représentation. L’idée était vraiment de mettre en avant le talent d’artistes émergents." Pour le moment, trois sessions ont été enregistrées, en fonction des disponibilités des artistes de la Music Academy. La directrice du musée du chocolat explique que la porte n’est pas fermée si d’autres artistes souhaitent à leur tour enregistrer une session acoustique dans le cadre de Choco Story Brussels. Ces vidéos vous donneront peut-être envie d’à votre tour, pousser les portes du musée du chocolat !

Peggy Van Lierde nous confie que les visiteurs sont de retour au musée et que les taux de fréquentation ne sont pas aussi catastrophiques qu’attendus : "Fin juillet nous avons tiré un premier bilan, par rapport à l’été 2019 nous avons perdu 50% des visiteurs. C’est évidemment beaucoup de monde en moins mais je pensais que ce serait encore pire" explique la directrice de Choco Story. "Les touristes sont absents mais les Belges sont au rendez-vous ainsi que les frontaliers."

Rendez-vous ce samedi sur les réseaux sociaux du musée et de la Y House pour découvrir la première session acoustique enregistrée dans le musée du chocolat. Les suivantes seront diffusées les samedis 29 août et 5 septembre.