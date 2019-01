Près de 700.000 visiteurs aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique en 2018

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), à Bruxelles, ont accueilli l'an dernier 680.089 visiteurs, faisant de ces musées les plus fréquentés du Royaume (+2,38%). En 2017, 664.221 personnes avaient poussé les portes des ces institutions culturelles. L'année 2019 réserve encore son lot de temps forts.

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique intègrent six musées: le musée Magritte, le musée Fin de siècle, le musée Oldmasters, le musée Modern, le musée Meunier et le musée Wiertz.

L'an dernier, leur public a visité 12 expositions temporaires et participé à plus de 250 activités. Outre les expositions, l'année a été ponctuée d'événements divers, tels que le spectacle "Ganymed", le parcours d'éducation aux droits humains développé avec Amnesty International, le projet "Art et soins en dialogue", ou encore des cours de yoga dans les musées et les concerts estivaux du "Festival des minimes".

Depuis juin, les MRBAB se font par ailleurs plus accessibles aux jeunes, avec une entrée désormais gratuite aux collections permanentes pour les moins de 19 ans.

L'année 2019 s'annonce également exaltante. Au programme: deux expositions temporaires consacrées aux talents néerlandais dès le 1er février, mise à l'honneur de Bruegel, exposition sur Wim Delvoye... Enfin, les 10 ans du musée Magritte seront célébrés comme il se doit, avec une exposition exceptionnelle autour de l'œuvre de Dali en dialogue avec celle de Magritte, annoncent les MRBAB. Une grande fête populaire y sera aussi organisée le 24 novembre.