Préhistomuseum de Flémalle propose des expériences sensorielles cet été

Découverte en 1911 par des membres de l’association "Les Chercheurs de la Wallonie". Suite à plusieurs fouilles, on y découvre des occupations successives entre il y a 70.000 ans (Homme de Néandertal et Moustérien) et 2300 av. J.-C. (fin du Néolithique). © Préhistomuseum (page Facebook)

La deuxième expérience n’est pas moins exceptionnelle. Il s’agit de laisser parler ses émotions sur un sentier pieds nus de 1,5 km dans la forêt Natura 2000 du Préhistomuseum. " Pour cet été, nous avons conçu un parcours ultra-sensoriel " poursuit Fernand Collin. " L’idée est toute simple : permettre à nos visiteurs de tenter une expérience animiste quand Homo Sapiens était chasseur-cueilleur et se considérait l’égal à la nature. Pour faciliter l’expérience, on commence le parcours par la lecture d’un mythe amérindien. On passe par une partie de chemin les yeux fermés. Ensuite, on traverse quelques obstacles naturels et enfin, on s’installe sur des bancs orientés à des fins contemplatives. "