Pour déconfiner la culture, un peintre français lance : "Une œuvre à la maison"

Depuis de longs mois, les Français n’ont plus du tout accès à la culture. Contrairement à la Belgique, les musées et galeries d’art sont aussi fermés en France. Pour déconfiner la culture, le peintre Olivier Masmonteil a eu une idée originale : transformer les maisons des Français en galeries et musées en leur permettant d’accrocher une œuvre d’art chez eux !

"Une œuvre à la maison" est une opération lancée par Olivier Masmonteil et initiée auprès des artistes, galeries, centres d’art et musées. Puisque les portes des musées sont fermées, le peintre a décidé de ramener l’art au plus près des Français, en leur proposant d’accrocher une toile à leur domicile ! L’opération "Une œuvre à la maison" se veut être une véritable bouffée d’oxygène artistique a expliqué Olivier Masmonteil à l’AFP. L’artiste se dit "engagé pour un art non élitiste et accessible".

Artistes, centres d’art, galeries, musées, fondations, collectionneurs… Le peintre appelle tous ceux qui le souhaitent à rejoindre l’opération et affirme qu’une trentaine d’artistes, galeries, centres d’art se sont mobilisés. L’opération concerne des œuvres de moins de 10.000 euros et pas trop fragiles. "Une œuvre à la maison" est ouverte à tous les particuliers, seule condition à respecter, habiter dans un rayon inférieur à 10 kilomètres de la localisation des œuvres listées sur le compte Instagram dédié, @uneoeuvrealamaison.

Pour obtenir en prêt une œuvre d’art, il suffit de se rendre sur le compte Instagram, choisir l’œuvre que vous aimeriez accrocher chez vous et envoyer une lettre motivée par mail ou par écrit dans les 15 jours suivant la publication. À l’issue de ces deux semaines, artistes, centres d’art, galeries, sélectionneront les gagnants. Ils se chargeront de déposer l’œuvre au domicile du particulier et de la récupérer. Les bénéficiaires pourront échanger ainsi chez eux avec des acteurs du monde de l’art. La modique somme de 15 euros est demandée au prêteur.

Je voudrais transformer la France en une artothèque géante et que cette opération devienne virale. On adorerait même que le Louvre prêtre une petite œuvre !

Olivier Masmonteil a expliqué s’être inspiré des "artothèques", centres de prêts d’œuvres d’art qui sont environ une dizaine en France dont le plus connu, créé il y a trente ans, se trouve à Caen. L’artiste pense déjà à l’après : "Et, le jour où les lieux d’art rouvriront, ce serait bien que chacun vienne raccrocher les œuvres qu’il a reçues en prêt, en une gigantesque performance", ajoute-t-il.



AFP et Marion Jaumotte