Pornocratès dans tous ses états

Le Musée Rops à Namur présente jusqu’au 13 mai une exposition monographique consacrée à la femme au cochon de Félicien Rops.

Pornocratès, à moitié nue, marche les yeux bandés guidée par un cochon qu’elle tient en laisse … un cochon à la queue dorée. L’image date de 1878. Elle est exposée à Bruxelles en 1886 lors du Salon du groupe d’avant-garde les XX. Les visiteurs indignés demandent au bourgmestre de faire enlever le dessin. Pornocratès choque la bourgeoisie du 19e siècle, mais la dame continue à bien marcher à travers le temps.

Outre les dessins et les gravures de l’époque, des œuvres d’art contemporain inspirées par cette diablesse sont aux cimaises du musée. Les ramollissements de Pol Bury, la Tête de cochon de Jacques Lennep, la photographie et les objets de la performance orchestrée par Jacques Charlier à Eupen en 2000 et la vidéo d’Antoine Roegiers qui met en marche Pornocratès.