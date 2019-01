Plus de 75.000 visiteurs au BAM à Mons pour Niki de Saint Phalle

L'exposition du BAM à Mons consacrée à l'artiste Niki de Saint Phalle a attiré plus de 75.000 visiteurs, ont rapporté dimanche le bourgmestre de la ville et son échevine de la Culture, heureux de cet "énorme succès".

L'exposition intitulée "Niki de Saint Phalle. Ici, tout est possible" marquait le coup d'envoi de la première biennale de "Mons. Capitale culturelle". Elle était accueillie au BAM, le Musée des Beaux-Arts de Mons, du 15 septembre au 13 janvier.

Cette première rétrospective d'envergure en Belgique consacrée à l'oeuvre de l'artiste franco-américaine (1930-2002) mettait en lumière toutes les facettes de cette créatrice qui fut à la fois peintre, sculptrice, graveuse, architecte ou encore cinéaste expérimentale.

"Ainsi, après Alfredo Longo, c'est un autre rendez-vous culturel montois qui a trouvé son public et ancre un peu plus la stratégie du Collège communal qui est de miser non seulement sur des expositions d'envergure internationale, mais également de mettre en avant nos artistes locaux", se félicite le bourgmestre Nicolas Martin. "Au-delà de l'aspect culturel, on constate des retombées positives sur le tourisme, le commerce du centre-ville et le rayonnement de Mons. La culture a toujours été un des moteurs de développement de la ville, nous poursuivrons donc nos efforts en ce sens. Raison pour laquelle la nouvelle majorité va notamment renforcer les collaborations avec le tissu associatif local ou encore décentraliser les évènements culturels dans les villages."

"En plus de découvrir le travail de Niki de Saint Phalle au BAM, les Montois ont pu rencontrer les nanas maison, la fontaine aux nanas, les totems et les trois grâces au jardin du Bam, dans le parc du Beffroi et dans le jardin du mayeur. Ces sculptures, emblématiques du travail de l'artiste, ont été très appréciées et s'inscrivent dans notre volonté d'exporter la culture hors des murs du musée, dans l'espace public, là où tout le monde peut en profiter", ajoute l'échevine de la Culture Catherine Houdart.

Sur les plus de 75.000 visiteurs enregistrés à la fermeture de l'exposition, 82% provenaient de Belgique, dont 61% de Wallonie, et 18% de l'étranger, de France principalement.