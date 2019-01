Plus d'un million de visiteurs à Anvers pour le festival dédié au style baroque

Le festival dédié au style baroque à Anvers a officiellement été clôturé dimanche avec le dernier jour de l'exposition "Cokeryen" au Snijders&Rockoxhuis. Les divers événements organisés dans le cadre de cette "année" à thème ont attiré 1,03 million de visiteurs. Les lieux liés à Peter Paul Rubens, comme la Maison Rubens, la cathédrale Notre-Dame et l'église Saint-Charles-Borromée ont particulièrement plu.

Le festival baroque anversois aura proposé, depuis juin 2018, neuf expositions, 30 événements (concerts, pièces, spectacles de danse...), deux séries de conférence, trois nouvelles promenades et 10 projections artistiques.

Parmi le million de visiteurs, 55% venaient de l'étranger.

Le festival laisse également des traces durables dans la ville: deux promenades sont maintenues et trois peintures murales du projet "Baroque Murals" resteront plus longuement. De plus, le Middelheimmuseum (jardin de statues) et l'église Saint-Augustin ont reçu des œuvres à titre permanent.