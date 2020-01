Plus d'un million de curieux aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique en 2019

Dalí et Magritte : deux surréalistes réunis dans une expo - JT 19h30 - 09/10/2019 Une exposition exceptionnelle s'ouvre vendredi au Musée des Beaux-Arts de Belgique. Elle rassemble une centaine d’œuvres de René Magritte et de Salvador Dali, dont certaines ont été prêtées par les plus grands musées au monde. Dans cette exposition organisée pour les 10 ans du musée Magritte, les œuvres des deux surréalistes entrent en dialogue.