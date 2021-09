"Perspectives" au Halles Saint-Géry : quand l’art est au service de la science

Ohme et les Halles Saint-Géry présentent du 8 octobres au 31 décembre Perspectives, une exposition qui a pour but de rendre plus accessible la connaissance, le savoir-faire et le patrimoine scientifique et culturel bruxellois.

7 images Extrait de "STÉRÉOTOPIA" Migrations, au-delà des préjugés © Graphic design : Caroline ROHN / Chercheuse : Fariha ALI UNE ÉLECTRONIQUE VERTE ET DURABLE, C’EST POSSIBLE ? Research in Organic Electronics at Department of Chemistry Laboratory of Polymer Chemistry © Graphic design : Arthur DUBOIS / Chercheur : Guillaume SCHWEICHER LA MÉCANIQUE DES IONS : COMMENT LUTTER CONTRE LA MUCOVISCIDOSE" © Graphic design : Anne-Lise Depierre / Chercheur : GlennGrauwels

Cette exposition qui a lieu dans la galerie des Halles, retrace 3 éditions du projet académique et interdisciplinaire "Recherche en Perspective" pour lequel des étudiants de Master en communication visuelle et graphique (ENSAV La Cambre) et des chercheurs de L’ULB ont collaboré. Ensemble, ils ont tenté de vulgariser des contenus scientifiques complexes en produisant des supports de communication visuels et attractifs. L’objectif principal de Perspectives est de sensibiliser le public aux sciences, par le biais du design graphique. 13 scientifiques, issus de plusieurs domaines présentent ainsi leurs recherches, à travers le langage graphique et visuel de 18 étudiants. Ceux-ci, ont développé des visuels et des systèmes narratifs originaux, sur de multiples supports allant du poster à la vidéo. De ces cocréations, naît un bel ensemble de productions, à la fois critique et créatif, facilitant de tout un chacun la compréhension des sujets. Etant un langage universel, l’art permet de faciliter la compréhension de ces sujets peu intuitifs. Il permet de toucher les émotions du citoyen et d'attirer sa curiosité.

L’entreprise soutenue par OHME et les Halles Saint-Géry soulève un sujet fort intéressant. En effet, un bon chercheur n’est pas spécialement un bon communicant, ceux-ci ne sont d’ailleurs pas souvent formés pour l’être. Or de récentes recherches en sociologie mettent en avant son importance. La vulgarisation aurait d’après cette étude, une utilité scientifique mais aussi sociétale. Savoir vulgariser des savoirs scientifiques améliore les compétences du chercheur et sa propre compréhension de son domaine de recherche. Ce qui par extension, améliore la qualité de ses publications et donc la rend plus accessible au citoyen. Cette exposition est accompagnée d’un programme d’événements thématiques et de performances liant l'art à la science. Plus d’infos sur le programme sur leur site web ou sur leur événement Facebook.