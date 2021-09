Nouvelle saison à la "Maison de la marionnette" de Tournai

La saison 2021-2022 de la "Maison de la marionnette" de Tournai a été dévoilée. Ce vaste programme se décline en quatre pôles que sont la création, la transmission, les ressources et le patrimonial.

Le "Musée des arts de la marionnette", le seul musée en Belgique exclusivement réservé aux collections de marionnettes, est reconnu depuis 2008 dans le Décret des musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ses activités et ses missions se sont développées ces dernières années et sa fréquentation est en constante progression. Unique en son genre, ce musée a étendu ses réseaux au-delà de nos frontières. Ses collections et son patrimoine s'étoffent et s'enrichissent chaque année avec des dons mais aussi des dépôts importants et remarquables qui donnent l'occasion de nouvelles formes de mise en valeur.

Installée au coeur de Tournai, la "Maison de la marionnette" réunit au même endroit trois institutions, le Centre de la Marionnette de la FWB, le Musée des arts de la marionnette et le "Créa-Théâtre". Depuis 1978, le "Créa-Théâtre" marque de son empreinte le monde de la marionnette par sa volonté de développer le sens de la création au travers de ses spectacles. Pour sa part, le "Musée des arts de la marionnette" présente aux visiteurs une collection de quelque 2.700 marionnettes venant des quatre coins du globe!

L'équipe pédagogique de ce musée propose aussi tout un éventail de visites et d'animations destinées aux écoles.