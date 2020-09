Nouvelle direction et nouvel espace pour la rentrée du Musée Juif de Belgique

La rentrée du Musée Juif de Belgique, géré depuis le 15 juin par une nouvelle direction, sera marquée par deux expositions temporaires, dont l'une se tiendra dans un nouvel espace offrant davantage de superficie, avant des travaux plus importants qui devraient débuter en 2023.

Depuis la mi-juin, le musée est dirigé par Barbara Cuglietta. Polytechnicienne de formation, cette dernière a également étudié l'Art Moderne à la Central St Martin School of London et s'est progressivement spécialisée dans l'art contemporain. En 2014, elle est ainsi nommée directrice adjointe de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Cambre et dirige ensuite la galerie Gladstone à Bruxelles.

Désormais à la tête du Musée Juif de Belgique, elle ambitionne d'amener l'institution sur la scène internationale contemporaine, d'intensifier les partenariats avec la Flandre et de porter le projet du Nouveau Musée, dont les travaux devraient débuter en 2023.

Pour sa nouvelle saison, le Musée Juif accueillera notamment deux expositions temporaires. La première sera consacrée, dès le 11 septembre, au travail du peintre, émailleur et illustrateur Kurt Lewy, dans un nouvel espace d'exposition inauguré il y a quelques mois. La seconde mettra à l'honneur, à partir du début du mois d'octobre, le photographe israélien Assaf Shoshan.