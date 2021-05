MuseumPASSmusées réactive ses abonnements dormants

MuseumPASSmusées réactive ses abonnements qui avaient été mis sur pause début novembre 2020 en raison de la fermeture des musées, annonce l’organisme dans un communiqué mercredi. Après de longs mois d’attente causée par la situation sanitaire, les visiteurs retrouvent progressivement le chemin des musées, dont la plupart ont rouvert leurs portes. Depuis début 2021, museumPASSmusées, l’organisme à l’origine du pass musées belge, enregistre un nombre record de visites. Les abonnés se sont en effet rendus à 200.000 reprises dans les musées. "Nous avons offert la période d’interruption le plus longtemps possible, car nous ne voulions absolument pas que nos détenteurs de pass perdent ne serait-ce qu’un seul jour de leur abonnement", indique la directrice de MuseumPASSmusées Erika T’Jaeckx. "Mais maintenant que la grande majorité des musées belges ont rouvert leurs portes, que la plupart des détenteurs de pass sont déjà retournés au musée et que la situation s’améliore peu à peu, museumPASSmusées considère qu’il n’est plus nécessaire de maintenir les abonnements sur pause de manière générale". Avec une offre de plus de 200 musées, l’organisme espère que les détenteurs de pass qui n’ont pas encore repris leur exploration culturelle n’hésiteront pas plus longtemps.

Suggestions : Lier la nature à la culture Portrait de l'Abbaye de Stavelot réalisé lors d'un concours photographique - © Thierry DUVAL (Page Facebook de l'abbaye de Stavelot) 1) D'Apollinaire à Amblève Sur les rives de l'Amblève s'élève l'abbaye de Stavelot, l'un des plus anciens monastères de Belgique. Dans les anciens bâtiments des abbatiaux, vous trouverez un musée sur le poète Guillaume Apollinaire et un autre sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps. Mais n'oubliez surtout pas d'explorer la région après une visite avec votre pass musées! La promenade de la truite de 12,5 km de long part de Stavelot et vous invite à marcher le long du parcours de l'Amblève. 2) Randonnée près de la Lys La Lys a peut-être été surnommée la "Rivière d'Or", mais ses eaux ont aussi longtemps provoqué des soucis à la population de Courtrai. Bien qu'il soit excellent pour le rouissage du lin, son activité a en même temps provoqué la pollution et une odeur pénétrante.. Ce qui s'est passé ensuite? Vous pouvez venir le découvrir dans le fascinant musée de l'industrie du lin: Texture. Le fleuve Lys elle-même coule juste à côté du musée et le bureau du tourisme de Courtrai offre de nombreuses possibilités de balades à vélo et à pied dans la région.