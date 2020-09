MuseumPASSmusées offre 90.000 tickets gratuits pour attirer de nouveaux visiteurs dans les musées

Une enquête auprès des institutions participantes montre que les détenteurs d'un pass ont retrouvé leur chemin vers les musées beaucoup plus facilement que la plupart des autres visiteurs, selon les responsables du secteur. Le secteur muséal a lancé le pass il y a deux ans. Le sésame donne accès aux musées belges pendant une année entière. Depuis son lancement, le nombre de musées participants est passé de 100 à 178. Et d'autres continuent à rejoindre le projet.

Afin que les personnes ne possédant pas de pass reviennent également dans les musées, museumPASSmusées distribue pas moins de 90.000 tickets gratuits durant le mois de septembre. Ainsi, les détenteurs de pass recevront un e-mail leur permettant d'inviter un ami à une visite gratuite d'un musée. "Cette promotion a été rendue possible grâce à la générosité de 10.000 titulaires de pass, qui ont fait don de la compensation qui leur était offerte pour les mois manqués dû au Covid-19. Ce montant est maintenant solidairement redistribué entre les musées participants", explique la directrice de museumPASSmusées, Erika T'Jaeckx. Elle ajoute que malgré la crise sanitaire, la fréquentation des musées reprend petit à petit. "Les excellentes ventes de la période de fin d'année se sont poursuivies au printemps 2020. Mais la fermeture temporaire des musées a provoqué une pause inévitable. Heureusement, le public peut à nouveau visiter les musées en toute sécurité."

Les responsables de l'initiative se disent par ailleurs satisfaits des résultats: pas moins de 150.000 exemplaires du pass ont été vendus, ceux-ci donnant accès à 178 musées pendant un an, indiquent-ils jeudi.

Un site actif durant le confinement

Le site du museumPASSmusées a proposé différentes activités durant le confinement, et notamment, des visites virtuelles d'exposition en Belgique ou ailleurs, et un florilège des musées les plus actifs sur les réseaux sociaux.