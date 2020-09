Musée des Beaux-arts cherche visiteurs volontaires pour test

Le Musée Royal des Beaux-arts d’Anvers (KMSKA) est en pleine rénovation, une mise à neuf en profondeur qui ne devrait pas se terminer avant fin 2021 - ils sont prudents, ils n'avancent pas encore de date - mais cette rénovation avance à grand pas si l’on en croit le site officiel du Musée qui documente chaque étape de la progression.

2020 était l’année des volumes : dans un bâtiment classique datant du 19e siècle, il a fallu trouver de nouveaux espaces, et 10 nouvelles salles ont vu le jour. En déshabillant les espaces du superflu, et en les repeignant en blanc, l’accent a été mis sur la lumière – naturelle venant du toit, et l’asymétrie en jouant également sur la hauteur.

Mais pour que la restauration soit en phase avec les attentes du public, l’équipe du Musée a décidé de faire directement appel à lui : jusqu’au 13 septembre, quiconque a envie de s’investir dans le projet peut s’inscrire sur le site du musée, et faire partie des "Schoonste Honderd", 100 visiteurs épris des Beaux-arts pour mettre à l’épreuve l’équipe du Musée dans son projet de rénovation.

L’engagement est tout à fait sérieux : les 100 visiteurs testeurs devront donner leur avis sur l’accueil et la circulation dans le musée, l’accès aux différents espaces, la qualité des audioguides et des applications multimédias, la billetterie en ligne, les concepts des expositions, bref, le Musée veut comprendre grâce à eux comment mieux répondre aux attentes du public.

En contrepartie, outre le plaisir de savoir qu’ils auront participé à rendre le Musée le plus agréable au public, les 100 visiteurs testeurs auront l’opportunité de poursuivre la collaboration dans le Conseil du public du Musée, et également recevoir un abonnement gratuit et des tickets d’entrée pour leur famille et leurs amis.