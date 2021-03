Quand l’invisible devient visible, découvrez comment ces particules plastiques atteignent jusqu’aux plus petits organismes vivants. Agrandir le microscopique, s’immerger dans cet univers infiniment petit et infiniment riche.

Le Musée des Égouts accueille Microplastiques, une exposition créée par Surfrider Foundation Europe, pour sensibiliser à la pollution engendrée par ces microparticules qui partent de nos appareils ménagers pour se retrouver dans les océans (et les poissons que nous consommons) .

"Microplastiques" : une expo pour lutter contre la pollution des eaux, au Musée des égouts de Bruxelles - © Richard Kirby

À travers l’exemple du plancton, les photographies des scientifiques Richard Kirby, Thomais Vlachogianni et de l’artiste Jean Noviel interrogent le public sur les dangers des microplastiques. Absorbant contaminants et produits chimiques, ces infimes débris se dispersent dans nos océans. Pratiquement invisibles à l’œil nu, ils sont ingérés par le plancton, ces petits végétaux et animaux aquatiques à la base de la chaîne alimentaire du milieu marin.

Ces microplastiques constituent des risques réels pour notre environnement et notre santé. Présentée pour la première fois à Biarritz, en bord de mer, cette exposition remonte les rivières et les égouts.