Même à 1m50 de distance, les Dinosaures restent impressionnants

Un parcours de visite à sens unique vous emmènera dans la salle 250 ans de Sciences naturelles, dans la Galerie des Dinosaures et dans notre exposition temporaire Antarctica.

Depuis le 19 mai, le Muséum accueille à nouveau le public, du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et les samedis et dimanches de 10h à 18h.

Antarctica vous fait visiter l’Antarctique comme si vous y étiez ! Une exposition immersive au cœur de ce continent blanc. De superbes films projetés sur de grands écrans – dont une projection finale à 360 ° – et des infographies sur le mode de vie des animaux vous font découvrir la fascinante biodiversité terrestre et sous-marine du pôle Sud.

La Galerie des Dinosaures

La Galerie des Dinosaures - © Muséum des Sciences naturelles

Avec plus de 3000 m2 et des dizaines de spécimens, c'est aujourd'hui la plus grande salle d'Europe entièrement consacrée aux dinosaures, à leur découverte, leur vie, leur évolution…

Les Iguanodons – notre fierté nationale – sont à admirer en sécurité dans leur superbe vitrine. Même à 1m50 de distance, ils restent impressionnants !