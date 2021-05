Mathieu Pernot, le lauréat du Prix Cartier-Bresson est exposé au Musée juif

Mathieu Pernot au Jeu de Paume - 20/04/2021 L'œuvre de Mathieu Pernot s'inscrit dans la démarche de la photographie documentaire mais en détourne les protocoles afin d'explorer des formules alternatives et de construire un récit à plusieurs voix. L'artiste procède soit par la réalisation de séries -- parfois en résonance entre elles à travers personnages, chronologies ou thèmes --, soit par la rencontre avec des images d'archives. Dans tous les cas, ce nomadisme d'images et de sujets souligne son souhait d'éviter un récit de l'histoire à sens unique. Le déplacement perpétuel de ses images évoque donc une réalité qui est loin d'être figée ou immuable. Mathieu Pernot, né en 1970 à Fréjus, vit et travaille à Paris ; après des études d'histoire de l'art à la faculté de Grenoble, il entre à l'École nationale de la photographie d'Arles, d'où il sort diplômé en 1996.