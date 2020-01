Malgré l'agitation sociale, le Musée d'Orsay a atteint son record de visiteurs en 2019

Le Musée d’Orsay n’a pas pâti des effets conjugués des "gilets jaunes" et des grèves : il aura réalisé en 2019 un record de fréquentation, au contraire de beaucoup de ses concurrents qui ont vu les visiteurs se présenter moins nombreux. Avec plus de 3,65 millions d’entrées (11 % de plus qu’en 2018), le musée, réputé pour ses collections d’art moderne, notamment impressionnistes, et qui mène une politique active d’acquisitions, dépasse ainsi le chiffre de 2012 (3,60 M) qui était la meilleure fréquentation depuis l’ouverture de l’ancienne gare en musée en 1986.

Au total, en 2019, l’établissement public qui regroupe les musées d’Orsay et de l’Orangerie a accueilli 4,68 millions de visiteurs, soit une augmentation de fréquentation de 9 %. Le succès de l’exposition "Le Modèle noir" (plus de 500 000 visiteurs) a contribué à ce palmarès, mais c’est plus généralement la programmation culturelle audacieuse mise en place autour de ce projet et d’autres, sous l’impulsion de la présidente Laurence des Cars, qui ne cesse de diversifier le public.

La plus forte fréquentation de l’Orangerie

Depuis son ouverture le 24 septembre, l’exposition originale Degas à l’Opéra, qui se poursuit jusqu’au 19 janvier, a reçu 6500 visiteurs par jour. Le musée a été seulement fermé pendant un jour, le 5 décembre, au début des grèves. Avec plus d’un million de visiteurs, l’Orangerie, moins connue car nichée au cœur des Tuileries, a connu aussi sa plus forte fréquentation depuis son rattachement au musée d’Orsay en 2010.

Le public venant gratuitement au musée d’Orsay représente plus de 45 % de sa fréquentation totale. La politique des deux musées en faveur du jeune public s’est marquée par des programmes spécifiques (site Internet pour les enfants, podcasts, publications Jeunesse, deux week-ends familles en février et novembre).