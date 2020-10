Maison de la Science à Liège

Arrivée dans le paysage liégeois en 1980, la Maison de la Science a pour mission la promotion et la vulgarisation des sciences pour tous les publics.

Elle fait des sept institutions muséales composant l’Embarcadère du Savoir, pôle liégeois de diffusion des sciences & des techniques.

Faire vivre la science, susciter le questionnement et inviter à voir le monde sous un regard neuf, voilà autant d'ambitions que les activités proposées par l’équipe de la Maison de la Science entendent mener.

Que ce soit en familles ou avec l'école les enfants sont invités à vivre des expériences scientifiques décoiffantes, électrostatiques, étonnantes, optiques, amusantes ou chimiques. Des ateliers, sur l'énergie verte ou encore les sucres cachés sont proposés aux élèves, qui ont l'occasion de manipuler du matériel et faire eux-mêmes leurs propres découvertes.

Que ce soit dans son parcours permanent ou dans ses expositions temporaires, la Maison de la Science vous fera découvrir la minéralogie, les instruments scientifiques et techniques, les hologrammes, la caméra infrarouge, et bien d'autres surprises encore.

plus d'infos sur le site officiel

Qu'y faire ? Qu'y voir ?

Du 21 septembre au 23 octobre, l'exposition participative "Grandes découvertes : machines et métaux" propose aux écoles primaires de prendre part à des expériences réalisées en grande partie par les enfants. Les élèves pourront manipuler du matériel auquel ils n’ont pas accès d’habitude, de développer leur curiosité et leur esprit critique, en faisait interagir physique, chimie et un peu d’histoire. Les concepts scientifiques sont puisés dans les socles de compétences, et un dossier pédagogique sera proposé pour le suivi de l'expo en classe.

Du 31 octobre au 8 novembre, la Maison de la Science se mettra aux couleurs d'Halloween avec l'exposition "Machines infernales". Vous embarquerez pour un mystérieux voyage. Machines surprenantes, expériences étonnantes, animations extravagantes… joncheront votre périple. L’entièreté du musée sera décorée pour l’occasion. Déguisements bienvenus et souhaités.