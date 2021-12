Lier culture, musées et festivités : c’est Noël au Grand-Hornu !

Le Centre d’Innovation et de Design au Grand Hornu fête Noël cette année et propose de nombreuses activités pour l’occasion ! Organisé par le CID et le MACS, le Musée des Arts-Contemporain du Grand-Hornu, une ambiance chaleureuse s’emparera du site dès le 26 décembre pour lier culture et festivités.

Le MACS expose actuellement l’abstrait géométrique et coloré du peintre liégeois Léon Wuidar, dans l’exposition À perte de vue. Des balades contées de l’exposition seront organisées, où les conteuses Magali Mineur et Christine Andrien accueilleront familles et enfants dès 6 ans. Inspiré des compositions géométriques du peintre, c’est l’art des origamis, le pliage traditionnel japonais, qui sera ensuite mis en valeur dans cet atelier.