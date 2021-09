Liège, première ville francophone à accueillir la tournée de la Maison des géants

C’est une première pour la Ville de Liège. Une maison des géants est accessible au public dès ce 22 septembre au premier étage des galeries Saint-Lambert afin de sensibiliser les familles aux accidents domestiques. Ce concept est un projet de la Ligue des familles, qui fête cette année son centenaire, comme l’a rappelé son directeur Christophe Cocu, présent pour l’inauguration des lieux ce 21 septembre en soirée.

A l’intérieur de cette maison, les parents sont ainsi mis à hauteur d’enfant et invités à déambuler dans les différentes pièces où tous les volumes ont été triplés afin de les pousser à se rendre compte des divers dangers qui guettent les plus petits. Le public est ainsi invité de manière ludique à grimper sur la toilette, à porter une poêle, à empoigner un faux couteau, etc.