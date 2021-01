Les musées européens en peine face au numérique

Les institutions muséales se sont massivement réfugiées dans le numérique pour maintenir un lien avec le public en dépit des confinements. Une nouvelle étude révèle qu’elles sont nombreuses à se sentir encore démunies face à cette digitalisation express.

Selon le Réseau des organisations muséales européennes (NEMO), qui a mené l’enquête auprès de 600 musées situés dans une cinquantaine de pays à travers le monde, dont la plupart en Europe, la majorité d’entre eux déclarent que les visites ont diminué de 25 à 75% depuis le début de la pandémie. Deux sur dix ont même accusé une baisse de fréquentation supérieure à 75%.

Face à l’ampleur du phénomène, les musées ont décidé d’améliorer leur offre en ligne, créant ainsi de nouvelles façons d’interagir avec l’art dans nos quotidiens confinés. Selon NEMO, ils sont plus de deux tiers (67%) à avoir intensifié leurs efforts sur les réseaux sociaux afin de partager avec le plus grand nombre leurs collections et leurs expositions. Un quart des institutions muséales incluses dans l’enquête se sont lancées dans la création de contenus vidéo.

Bien que ces initiatives aient souvent été saluées, la plupart des musées interrogés estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour poursuivre leur métamorphose digitale. Plus de 80% réclament "un soutien supplémentaire" pour apprendre à maîtriser les outils numériques et mettre en place une véritable stratégie digitale. Autre point important : 45% des établissements affirment ne pas avoir une "culture numérique" suffisante pour devenir ces lieux d’interactivité que leur public attend. Comme le souligne NEMO, il est essentiel de combler rapidement ces lacunes afin de permettre aux musées de chercher de nouveaux revenus dans le digital.