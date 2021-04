Les musées du Vatican dévoilent en vidéo les secrets de leurs collections

"Même les œuvres les plus fameuses et les plus photographiées cachent des détails peu connus, des curiosités et des aspects à découvrir : grâce à l’aide de ceux qui les étudient, les protègent, les restaurent et les gardent nous cherchons à rapprocher le plus de personnes possibles à ces trésors de beauté", a déclaré Andrea Tornielli, directeur éditorial des médias du Vatican.

Le premier épisode de cette série vidéo, intitulé "le maître de Michel-Ange", a été mis en ligne ce mardi et parle du "Torse du Belvédère", un torse fragmentaire en marbre qui aurait eu une importante influence sur le grand artiste.

Les musées du Vatican, fermés depuis plusieurs semaines en raison de la troisième vague pandémique, devraient rouvrir leurs portes le 3 mai. Un bon moyen donc pour (re) découvrir une œuvre qui siège dans l’allée menant à la Chapelle Sixtine.