Les musées de la ville de Bruxelles gratuits pour les étudiants durant le congé de Carnaval

Les étudiants pourront visiter gratuitement plusieurs musées de la Ville de Bruxelles pendant le congé de détente (Carnaval), donc dès samedi et jusqu’à dimanche prochain, a communiqué jeudi l’échevine de la Culture de Bruxelles, Delphine Houba.



L’objectif de cette initiative est de permettre aux étudiants qui souffrent de solitude, en raison des restrictions de liberté décidées pour tenter de vaincre la pandémie de coronavirus, de se changer les idées et de continuer à se cultiver.



A l’heure où les étudiants de nos hautes écoles et de nos universités connaissent une année particulièrement éprouvante, sans cours ex cathedra, sans contacts physiques, sans toute cette vie d’émulation et d’amitiés si essentielle, il est important de leur proposer un moment d’évasion et de découverte.