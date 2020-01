Les musées bruxellois ont accueilli plus de quatre millions de visiteurs en 2019

L’année 2019 aura été un grand cru pour les musées de la capitale. Ceux-ci ont accueilli ensemble un nombre record de 4 200 000 visiteurs, soit 25 % de plus que l’année précédente, qui avait enregistré 3 340 773 entrées, indique jeudi Brussels Museums dans un communiqué. Les musées les plus fréquentés de l’année sont, dans l’ordre : les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), le Muséum des sciences naturelles, le Parlamentarium, le Centre belge de la bande dessinée et la Maison de l’histoire européenne.

Les MRBAB, qui comptent pour plus d’un quart du total avec leurs 1 091 280 entrées vendues, ont enregistré une hausse record de 60,46 % de leurs scores de fréquentation. Certaines initiatives ponctuelles ont elles aussi rencontré un franc succès l’an passé. Ainsi, la "Museum night fever" a attiré le soir du 23 février plus de 17 000 curieux dans 30 musées. Les Nocturnes des musées ont quant à elles rassemblé 22 000 visiteurs dans 73 musées, durant les jeudis du 19 septembre au 5 décembre.