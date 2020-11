Les masques font leur apparition dans les rayons des boutiques des musées

Les masques sont entrés dans notre quotidien et ne sont pas prêts d'en sortir. Aujourd'hui, en plus d'être des accessoires hygiéniques qui nous protègent d'une contamination au coronavirus, ils sont devenus des accessoires de mode. Les marques de prêt à porter l'ont bien compris et les musées aussi!

En rue, sur les visages des passants, on voit des masques de toutes les sortes: ceux en papier; les faits-maisons avec des chutes de tissus de toutes les couleurs et de tous les motifs; les masques de grandes marques de prêts à porter reconnaissables au logo inscrit dessus et puis les monochromes passe-partout.

Et si c'était un grand peintre qui avait décoré votre masque? Monet, Magritte, Hokusai... Vous avez le choix car les musées qui proposent des masques inspirés de célèbres tableaux de maîtres sont nombreux... A vous de faire votre choix!

Sur sa boutique en ligne, le célèbre musée New-Yorkais vend de jolis masques inspirés de tableaux impressionnistes: les "Lis d'eau" de Monet ou encore le "Bouquet de fleurs" de Van Gogh, mais aussi des masques aux motifs floraux inspirés d'objets en céramique présents dans la collection du musée.

A Amsterdam, le Rijksmuseum propose quant à lui un set de 4 masques représentants différents autoportraits de Rembrandt.

La boutique des Musées rassemble les plus grands musées parisiens: Orsay, le Louvre, le Grand Palais... Elle propose des masques inspirés de grands artistes comme De Vinci, Hokusai ou encore Monet, mais aussi un masque en tissu inspiré du Grand Broché de la Reine qui orne la chambre de Marie-Antoinette.

Kowi Kowi n'est pas un musée mais propose des masques inspirés d'oeuvres d'artistes belges! La marque a été lancée par un couple d'entrepreneurs bruxellois et propose des masques avec des visuels de Magritte ou encore du célèbre chat de Geluck. Dans la série artistes internationaux, on retrouve du Van Gogh, Kandinsky ou encore Monet. Le design est réalisé en Belgique et le masque est fabriqué au Portugal.

Moins original mais plus réaliste, un artiste brésilien a quant à lui décidé de peindre sur les masques la partie inférieure du visage afin de pouvoir retrouver son identité et l'afficher dans les lieux publics. Un résultat à découvrir ici.

Vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour ne pas porter de masque!