Les Journées de Mariemont avec Galien

Les Journées de Mariemont ( ces 22-23 sept) proposent pas mal d’activités autour de la médecine et des sciences dans le cadre de l’exposition Au temps de Galien, un médecin grec dans l’Empire romain. Des ateliers olfactifs autour des essences et des plantes aromatiques, des ateliers sophro-ludiques et des ateliers bien-être et découverte du jardin de Galien émailleront le parcours santé proposé aux visiteurs, petits et grands, seuls ou accompagnés.

pour consulter le programme complet des Journées de Mariemont

Galien de Pergame (129 - env. 216 ap. J.-C.) dont la longévité est une preuve de la qualité thérapeutique de ses remèdes vécut sept siècle après Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. Galien était pharmacien, médecin et diététicien. L’apport de cet esprit scientifique est considérable. Auteur et diffuseur de savoirs, il retourne aux sources textuelles. Il recourt à la dissection et affine les connaissances anatomiques. La pharmacopée et la diététique doivent beaucoup à cet infatigable voyageur qui parcourait l’empire à la recherche de ses matières premières. Les étudiants en pharmacie prononcent encore aujourd’hui le fameux serment de Galien.