Les foires d'art européennes se préparent à une rentrée chargée

Après une année et demie parsemée d'annulations, de reports et d'événements uniquement en ligne, les foires d'art misent sur l'automne pour retrouver leur rythme pré-Covid. Pour le grand plaisir des amateurs d'art, qui devront choisir à la rentrée entre Art Basel, Frieze et FIAC. Les marchands d'art moderne et contemporain attendaient son retour avec impatience, tout comme les dizaines de milliers de visiteurs qui se pressent tous les ans à Bâle pour y participer. La foire Art Basel fera son grand retour du 24 au 26 septembre, après avoir annulé son édition 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Les organisateurs de la manifestation artistique, le groupe suisse MCH, avaient d'abord choisi de la décaler de juin à septembre, mais les incertitudes liées à la circulation du virus en Europe les avaient poussés à capituler.

Si Art Basel avait alors migré en ligne en lançant des "online viewing rooms", cette édition numérique n'avait pas la saveur d'antan pour Marc Spiegler. "Si la pandémie a été une période de résilience et d'innovation, elle n'a pas toujours été une période de découverte- les mécènes n'ont souvent pas été en mesure de découvrir le travail de nouveaux artistes ; de même, les galeries n'ont pas eu suffisamment d'occasions de rencontrer de nouveaux collectionneurs qui peuvent commencer à s'engager et ensuite soutenir leurs programmes", a déclaré le directeur de la foire Art Basel. "C'est pourquoi il est si important de pouvoir présenter à nouveau notre exposition en personne, tout en s'appuyant sur les innovations numériques de l'année dernière pour continuer à attirer le plus large public possible dans le monde entier".

La première exposition en personne d'Art Basel en Suisse depuis la pandémie adoptera un format hybride, faisant le lien entre le physique et le numérique pour toucher le plus large public possible sur place et en ligne. Maria Lassnig, "Die grüne Malerin (The Green Paintress)", 2000, via Capitain Petzel. Georges Valmier, "Adam", 1930, via Galerie Le Minotaure

Expérimentations et nouveaux formats

Pour son grand retour, Art Basel réunira plus de 270 galeries et marchands d'art. Parmi eux se trouvent des habitués de la manifestation artistique comme Gagosian, Zwirner et Hauser & Wirth, mais aussi une vingtaine de petits nouveaux dont Bridget Donahue de New York, High Art de Paris, Isla Flotante de Buenos Aires et Edouard Malingue de Hongkong. Bien que de nombreux marchands d'art feront le déplacement à Bâle, la foire proposera également des stands satellites pour les galeristes ne pouvant se rendre en Suisse à cause de la pandémie. Un format hybride qui avait déjà fait ses preuves à Hongkong en mai dernier.

De son côté, la Foire internationale d'art contemporain de Paris (FIAC) s'est invitée du 24 au 26 octobre dans les nouveaux espaces du Grand Palais Éphémère et de la Galerie Eiffel pour sa première édition physique "post-Covid". Au programme : plus de 160 galeries d'art moderne, d'art contemporain, de design et d'édition issues de 25 pays. Parmi elles se trouvent des leaders du marché comme Paula Cooper, Gagosian, David Zwirner, Buchholz, Konrad Fischer et Bärbel Grässlin, mais aussi des acteurs de la jeune génération tels que Bel Ami, Mendes Wood DM, Öktem Aykut et Martina Simeti. Pour sa 47ème édition physique, la foire sera également accompagnée d'une version en ligne, FIAC Online Viewing Rooms. Les organisateurs de l'événement avaient inauguré ce format en mars pour pallier l'annulation de l'édition 2020 à la dernière minute, à la mi-septembre. Toutes les galeries présentes au Grand Palais Éphémère participeront à cette nouvelle version "online" de la FIAC, tout comme une sélection de marchands d'art exposant, eux, exclusivement en ligne.

Entre casse-tête organisationnel et incertitudes