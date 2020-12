Les félins, de la préhistoire à nos jours, s'exposent au Préhistomuseum de Flémalle

Félins ! Du tigre à dents de sabre au chat domestique, est à découvrir au Préhistomuseum à Ramioul (Flémalle, province de Liège). Celle-ci sera accessible dès samedi, jour de réouverture du musée après la période forcée de fermeture dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Cette exposition a été créée en Allemagne à la suite de la découverte à Schöningen, au cours des 30 dernières années, des plus anciennes armes de chasse en bois de l’humanité puis d’une dent de félin datant d’il y a 300.000 ans. Les recherches ont permis d’établir qu’il s’agit d’une dent de l’homotherium latidens, tigre à dents de sabre aujourd’hui éteint et plus connu du grand public sous le nom de "Diego" dans le dessin animé "L’Âge de glace".

