Les expositions d'art en "replay", une autre manière de suivre l'art en ligne

Il y a des expositions que tout amateur d'art se doit d'avoir visitées. Pas de panique si vous en avez loupé certaines : une nouvelle plateforme propose de les ramèner à la vie... en ligne. Une initiative qui pourrait générer de nouveaux revenus pour un secteur en crise.

Le critique du Guardian, Tim Adams, avait attribué cinq étoiles à "Ibrahim Mahama: Parliament of Ghosts", lorsqu'elle s'est tenue à la Whitworth Art Gallery de Manchester en 2019. L'exposition prendra prochainement vie à nouveau sur theVov, une nouvelle plateforme lancée par l'organisation caritative Outset Contemporary Art Fund et le collectif londonien Visualogical. Ce portail numérique a été lancé ce 19 avril avec un programme de 10 semaines d'expositions et d'événements retransmis en direct. Outset Contemporary Art et Visualogical se sont associés à une quinzaine de grands musées et galeries d'art du Royaume-Uni, dont Hayward Gallery, le Yorkshire Sculpture Park, la Tate, la South London Gallery et Turner Contemporary.

plus d'infos sur le site officile de theVov

Ils ont travaillé en étroite collaboration avec chaque institution britannique pour créer une galerie virtuelle sur mesure pour les expositions. Certaines ont créé des répliques exactes de leur galerie physique, tandis que d'autres ont conçu "des espaces fantasmagoriques qui ne pourraient pas exister dans le monde physique", selon un communiqué. La saison inaugurale de theVov sera portée par des expositions montées ces vingt dernières années au Royaume-Uni, telles que "Hurvin Anderson: reporting back (2013)", "Art Now: Lisa Brice", "Chris Burden at the South London Gallery", "Katie Paterson & JMW Turner: A place that exists only in moonlight (2019)" et "Jan Svoboda: Against the Light (2020)".