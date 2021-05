Les archives et le bureau de Stephen Hawking seront exposés

La bibliothèque conservera aussi une première ébauche de son livre "Une brève histoire du temps" , paru en 1988 et qui avait touché un très large public, ou encore des scripts de films et de télévision y compris d'épisodes des Simpsons avec son personnage.

"Cela donne un aperçu extraordinaire de l'évolution de la vie scientifique de Stephen, de son enfance à ses recherches d'étudiant, du militant pour les droits des personnes handicapées au scientifique de renommée mondiale aux découvertes révolutionnaires", a souligné Jessica Gardner, responsable de la bibliothèque de l'Université de Cambridge.

Son ancien bureau au Département de mathématiques appliquées et de physique théorique de l'Université de Cambridge sera fidèlement reconstitué au musée des Sciences, dans le quartier de South Kensington à Londres. Certains éléments, comme ses fauteuils roulants faits sur mesure, seront exposés au public en 2022.

"Nous sommes très heureux que ces deux institutions importantes préservent l'œuvre de la vie de notre père au profit des générations à venir et rendent son héritage accessible au plus large public possible", se sont réjouis ses enfants Lucy, Tim et Robert Hawking, espérant que sa carrière "continue d'inspirer des générations de futurs scientifiques".