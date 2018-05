Les 6.000 premiers pass musées écoulés en trois jours

Les 6.000 premiers pass musées qui avaient été mis en vente mercredi dernier ont été vendus en trois jours, a annoncé mercredi la coopérative museumPASSmusées. La campagne de prévente a pris fin vendredi 18 mai, Journée Internationale des Musées. "Une belle coïncidence et un succès fulgurant qui témoigne de l'enthousiasme du public belge pour ce projet national", se réjouissent les organisateurs.

Six artistes (Jacques Charlier, Vincent Glowinski, Sanam Khatibi, Eva Mouton, Rinus Van de Velde et Koen Vanmechelen) avaient été sélectionnés pour enrichir ces premiers pass d'une œuvre exclusive.

Le détenteur d'une carte museumPASSmusées peut accéder gratuitement à tous les musées participants pendant un an. Les personnes qui ont acquis un pass lors de la prévente profitent de trois mois d'utilisation en plus. La prévente a été mise en place en vue de générer des moyens financiers supplémentaires pour le projet (crowdfunding). Les personnes qui n’ont pas eu la chance d’acquérir un pass durant la prévente pourront acheter un pass musées dès septembre, au moment du lancement officiel.

Plus de quarante musées participent déjà à l'action, et lors la semaine de prévente, 14 nouveaux ont confirmé leur intérêt. D'ici septembre, plus de 100 musées accueilleront les détenteurs de pass, estiment les organisateurs.

La liste des participants est actualisée chaque semaine en ligne.