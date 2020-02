Le prix du Pass Musées va bientôt augmenter!

A partir du 1er mars le prix du Pass Musées va augmenter de 9 euros. Si vous hésitiez à l'acheter, il ne vous reste que quelques jours pour profiter d'un tarif avantageux...

La coopérative du Pass Musées a annoncé qu'à partir du 1er mars, les tarifs du pass vont augmenter. Il faudra désormais débourser 59 euros et non plus 50 pour avoir un accès illimité à plus de 170 musées partout en Belgique. Cette augmentation est la conséquence de l'augmentation des prix des tickets dans les musées, justifie la coopérative.

Pour rappel, le Pass Musées vous donne accès à 171 musées, soit plus de 303 expositions pendant un an. Cet accès est illimité, vous pouvez donc retourner dans un même musée autant de fois que vous le désirez! Le Pass Musées vous donne accès aux collections permanentes mais aussi aux temporaires gratuitement ou avec une belle réduction.

Le pass poursuit le double objectif d’accroître la visibilité des institutions et de rendre le plaisir de la culture accessible au plus grand nombre.

Le Pass Musée est un projet communautaire, c'est à dire que les musées auxquels vous avez accès se trouvent aussi bien en Wallonie, qu'en Flandres et à Bruxelles! En un an et demi, plus de 100 000 personnes se sont déjà laissées séduire par le Pass.

Retrouvez la liste des musées participants ici. Parmi les musées qui rencontrent le plus de succès via le Pass, on retrouve notamment Bozar (Bruxelles), le Festival Europalia (Bruxelles), le Musée Art et Histoire (Bruxelles) mais aussi le Musée des Beaux-Arts (Mons) et le Musée Félicien Rops (Namur).