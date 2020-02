Le prix du pass musées augmente le 1 mars

Archives JT: reportage sur le projet du "pass musées" du 15 mai 2018 - 08/01/2019 Lancé fin septembre 2018, le "pass musées" donne accès à 129 musées pour 50 euros par an. Cette formule connaît un franc succès car, en 4 mois, 44 000 de ces pass ont été vendus. C'est un win-win pour les visiteurs et pour les institutions. Une fréquentation en baisse et des prix parfois jugés trop chers par certains : voilà deux grands défis majeurs auxquels les musées doivent faire face en Belgique.