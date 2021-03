Le premier flacon de vaccin anti-Covid injecté aux Etats-Unis entre déjà au musée

Ces objets vont rejoindre la collection que le musée a commencé à rassembler le 20 avril 2020 : comme d’autres institutions culturelles à travers le monde, il entend documenter la pandémie , tant les événements scientifiques ou politiques qui l’ont jalonnée que les réponses qu’elle a suscitées dans le monde du travail ou de la culture. Le célèbre docteur Anthony Fauci , conseiller médical de la Maison Blanche, a ainsi fait don du virus 3D modélisé en plastique qu’il utilise depuis des mois à la télévision et lors de conférences de presse pour expliquer la nature du coronavirus.

a déclaré Anthea Hartig, directrice du musée, qui est toujours portes closes à cause de la pandémie .

Ces objets désormais historiques documentent non seulement les progrès scientifiques remarquables mais représentent aussi l’espoir pour les millions de personnes affectées par les crises en cascade générées par la pandémie.

L’hôpital new-yorkais de Northwell – dont l’infirmière Sandra Lindsay fut la première personne aux Etats-Unis à être immunisée – a fait don au musée de la fiole de vaccin Pfizer-BioNTech , accompagnée de la seringue, de la carte de vaccination de l’infirmière et des vêtements professionnels qu’elle portait le jour J, a indiqué le musée sur son site .

Le Musée national d'histoire américaine, qui fait partie du complexe de musées de la Smithsonian Institution, proche de la Maison Blanche, a aussi lancé un appel national à idées sur ce qu'il pourrait collecter. Et invité à partager des expériences personnelles sur un site internet, base d'une "capsule temporelle" destinée aux générations futures.

Le musée devrait exposer certains de ces objets lors d'une grande exposition, "In Sickness and in Health", consacrée à la façon dont les Américains font face aux maladies depuis le 19e siècle, indique le communiqué, sans donner de date.

Le flacon de vaccin et les autres effets personnels de Sandra Lindsay rejoignent ainsi la vaste collection d'objets qui ont marqué l'histoire américaine, du pistolet qui a tué Abraham Lincoln, aux fameux chaussons rouges portés par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz.