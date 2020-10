Le Préhistomuseum, de la Pop archéologie !

Le Préhistomuseum et sa grotte sont nichés dans une réserve Natura 2000 au bord de la Meuse à Liège en région wallonne. Ce site d’archéologie est situé près de Liège-Flémalle dans une forêt de 30 hectares aux portes des Ardennes belges. L’ancien Préhistosite de Ramioul est à la fois un musée et un parc pour les familles axé sur la Préhistoire.



Sa grotte et ses activités réparties dans le parc réjouissent à la fois les enfants, les adultes et les amoureux de la nature et d’aventure. En plus de ses expositions permanentes et de ses expériences, le Préhistomuseum accueille des expositions temporaires.

La raison d’être du Préhistomuseum est de permettre à chacun et chacune de faire l’expérience de l’humanité par la rencontre avec la Préhistoire et l’archéologie.

Le Préhistomuseum est un MuséoParc qui existe pour, par et avec vous. C’est un musée d’archéologie, mais aussi un musée de société, éthique et citoyen, qui cherche à vous montrer complexité du comportement humain.

plus d’infos sur le site officiel

Le Musée cherche à s’adresser au plus grand nombre en rendant accessible intellectuellement, socialement et physiquement le patrimoine dont il a la responsabilité. L’équipe du Musée qualifie son approche de " Pop Archéologie ", c’est-à-dire, " essayer de faire un musée pour ceux qui n’aiment pas les musées comme pour ceux qui les aiment ! "

Le parc d’aventures de la Préhistoire est le prolongement expérientiel du musée. C’est là que se trouve la grotte de Ramioul, son site classé, ainsi que la biodiversité de ses 30 hectares de forêt Natura 2000.



Le Préhistomuseum, son parc d’aventures de la Préhistoire et son musée sont animés par des archéologues médiateurs qui cherchent par la rencontre, l’expérience et la démonstration à susciter le plaisir, l’émotion et l’étonnement afin de stimuler la curiosité et l’envie de découvrir et de préserver notre patrimoine.

Qu’y faire ? Qu’y voir ?

Le parc propose des expériences à vivre en pleine nature pour explorer 9 thématiques.

A travers son labyrinthe végétal, vous découvrirez l’évolution de l’homme. La ferme pédagogique vous en apprendra plus sur la domestication, en rencontrant des animaux rustiques en chair et en os. Différentes reconstitutions (de tipis, d’une palissade, d’une maison préhistoriques) vous montreront à quoi pouvait ressembler l’habitat des premiers humains. Vous découvrirez la vie quotidienne à travers des ateliers de poterie, de taille du silex ou encore d’allumage du feu. Mais malgré son encrage dans le passé, l’art contemporain est aussi mis en avant au Préhistomuseum, grâce au " bureau du Musée de l’éphémère " de Werner Moron.

Pour découvrir le cadre naturel exceptionnel tout en apprenant, vous pourrez explorer le site archéologique de la grotte de Ramioul, à découvrir dans le noir. Une balade dans le site classé vous permettra de découvrir le paysage et son évolution, tandis qu’un sentier pieds nus vous amènera à vous poser des questions sur l’avenir de l’humanité. Enfin, ne manquez pas le parcours de tir au propulseur ou à l’arc sur des cibles 3D, pour entrer dans la peau d’un chasseur de l’époque et, qui sait ? ramener un cerf ou un mammouth pour le dîner !

Toutes ces expériences sont conçues de manière ludique et pédagogique, de façon à permettre au plus grand nombre d’apprendre en s’amusant…



Du 31 octobre 2020 au 31 mai 2021, l’exposition temporaire "Félins ! Du tigre à dents de sabre au chat domestique". Saviez-vous que les scientifiques observent les chats pour tenter de comprendre les félins de la Préhistoire ? Tout au long de notre humanité, depuis les dessins dans les cavernes, en passant par l’Egypte antique, jusqu’aux vidéos sur internet, les félins sont partout.



Le Préhistomuseum vous propose une plongée au cœur de l’univers des félidés et du célèbre tigre à dents de sabre préhistorique. Découvrez la glorieuse origine de votre compagnon à moustaches. Vous ne regarderez plus jamais les chats de la même manière.