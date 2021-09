Le Pass, Parc d’Aventures Scientifiques et de société de Frameries devient SPARKOH !

Avec ses 12.000 m2 d’expositions interactives , son jardin de la biodiversité de 3000 m2 , sa plaine de jeux et ses différentes activités interactives, l’ancien PASS rebaptisé SPARKOH ! cherche à éveiller la curiosité et susciter le questionnement autour de thématiques liées aux sciences et aux techniques, ancrées dans les thèmes de société.

La première grande raison de ce changement vient de l’incompréhension du public quant à la signification de l’acronyme Pass – Parc d’Aventures Scientifiques et de société. Le science center souhaite davantage mettre en avant ses valeurs d’apprentissage scientifique par l’expérience que son côté parc d’aventures. A cela viennent s’ajouter des questions de référencement. Le mot-clé "pass" étant très utilisé dans divers domaine, allant du pass sanitaire au museum pass, le centre perd en notoriété sur le web.

La seconde touche l’envie de SPARKOH ! d’élargir son public et de ne plus se cloisonner au milieu francophone. SPARKOH ! se veut donc plus international et plus ouvert au public flamand ou étranger. Quand on décortique ce nouveau nom, on comprend que SPARK (en anglais étincelle, brillant, savoir, susciter, étinceler) est une référence au feu et donc au savoir. L’onomatopée "OH" traduit les émotions que suscite la découverte de ce savoir. Enfin SPARK est une abréviation de Scientific Park.